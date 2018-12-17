Суд отказался рассматривать иск Золотова к Навальному
Люблинский суд Москвы оставил без движения иск директора Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства.
В иске есть недостатки по форме, содержанию и качеству прилагаемых документов, передает «Интерфакс».
Рассмотрение дела отложено до 9 января. Если к этому времени недостатки не будут устранены, то исковое заявление будет возвращено.
Напомним, Золотов подал иск на 1 млн рублей к Навальному с требованием признать распространенные Навальным сведения несоответствующими действительности и порочащими главу Росгвардии. Речь идет о сведениях о недвижимости и «руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников».
Ранее Золотов вызвал Навального на дуэль после публикации фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором утверждалось, что ведомство закупает продукты по завышенным ценам. Навальный принял вызов и предложил провести теледебаты. Золотов отказался, заявив, что речь шла о другом формате поединка.ОбществоВластьПроисшествия
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