Суд отказался рассматривать иск Золотова к Навальному

Люблинский суд Москвы оставил без движения иск директора Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства.

В иске есть недостатки по форме, содержанию и качеству прилагаемых документов, передает «Интерфакс».

Рассмотрение дела отложено до 9 января. Если к этому времени недостатки не будут устранены, то исковое заявление будет возвращено.

Напомним, Золотов подал иск на 1 млн рублей к Навальному с требованием признать распространенные Навальным сведения несоответствующими действительности и порочащими главу Росгвардии. Речь идет о сведениях о недвижимости и «руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников».

Ранее Золотов вызвал Навального на дуэль после публикации фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором утверждалось, что ведомство закупает продукты по завышенным ценам. Навальный принял вызов и предложил провести теледебаты. Золотов отказался, заявив, что речь шла о другом формате поединка.