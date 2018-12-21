Исследование: 4% россиян выбросят елку только летом

Исследование показало, что 59% россиян выбросят елку через месяц после Нового года. При этом около 4% респондентов ответили, что собираются избавиться от елки только к лету.

«Примерно до марта праздничное дерево стоит у 11% россиян, а 4% выбрасывают его летом», — цитирует «РИА Новости» доклад компании MARC. Опрос компания провела по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК).

Елка остается главным атрибутом праздника: наряжают ее в Новый год 82% респондентов. Почти половина россиян отдает предпочтение искусственной елке (48%), живое дерево предпочитает 27% опрошенных, а оставшиеся 25% выбирают ели от случая к случаю.

Напомним, что «Реальное время» проанализировало рынок елочных базаров в Казани. Казанская мэрия сбросила цены на елочные места в 2,5 раза, а оператором большинства новых мест стало ОАО «Московский рынок» — «дочка» исполкома.