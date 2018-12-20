Союзники США отреагировали на вывод американских войск из Сирии

Союзники США отреагировали на вывод американских войск из Сирии.

Как пишет News.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительства еврейского государства изучит график, методологию и последствия этого решения для Израиля. Во Франции заявили, что не собираются действовать в унисон решениям США. В частности, министр Франции по европейским делам Натали Луазо заявила, что Париж не считает борьбу против терроризма завершенной и «необходимо продолжать бой». Дипломат отметила, что решение Трампа «вынуждает задуматься» о том, что Франция должна «располагать в Европе возможностью самостоятельного принятия решений, стратегической автономией».

Что касается Турции, то местные СМИ истрактовали вывод войск Трампа как политическую победу Анкары. По их мнению, Трамп решился на вывод контингента вскоре после телефонной беседы с турецким президентов Реджепом Эрдоганом.

Директор Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричард Вайц, комментируя реакцию союзников, заявил, что информация по поводу вывода американских войск пока еще отрывочна, но, по его мнению, заявление Эрдогана о том, что Анкара вскоре отправит своих военных в район Сирии, где действует американский контингент, «было непосредственным фактором, способствующим этому решению».



«Решение Трампа также отражает его давнюю неприязнь к сухопутным силам США, участвующим в затяжных военных конфликтах, а также его стремление изменить баланс в глобальных обязательствах Вашингтона. Здесь же и желание заставить другие государства взять на себя больше ответственности там, где это возможно. Теперь он считает это возможным в Сирии, — сказал эксперт.



Напомним, США собираются вывести войска из Сирии в срок от 60 до 100 дней, а сотрудников Госдепартамента эвакуируют из страны в течение 24 часов.

Сегодня стало известно, что Штаты начали вывозить на грузовиках вооружение из Сирии.