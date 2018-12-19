США начали выводить войска из Сирии

США начали выводить войска из Сирии.

«Мы начали возвращать войска США [на родину], переходя к следующему этапу данной кампании», — рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она отметила, что победа над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), в связи с которой выводятся войска, не сигнализирует о прекращении существования глобальной коалиции в Ираке и Сирии.

«США и их союзники готовы вновь действовать на всех уровнях, чтобы защищать американские интересы, когда это необходимо. Мы продолжим работать над тем, чтобы лишать радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и каких бы то ни было средств преодоления наших границ», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters, США собираются вывести войска из Сирии в срок от 60 до 100 дней, а сотрудников Госдепартамента эвакуируют из страны в течение 24 часов.



Ранее СМИ сообщили, что Трамп приказал вывести американские войска из Сирии.