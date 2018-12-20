США начали вывозить вооружение из Сирии в сторону Ирака

США начали вывозить на грузовиках вооружение из Сирии после заявления Вашингтона о решении вывести войска из этой страны.



Американские грузовики выдвинулись в сторону границы с Ираком сегодня ночью, сообщает Haber Turk. По данным телеканала, в машинах может находиться вооружение, которое ранее было передано в руки курдских формирований «Силы народной самообороны» (СНС) для борьбы с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

Анкара считает ошибочным решение Вашингтона поставлять вооружение сирийским курдам. Она связывает СНС с Рабочей партией Курдистана, которую причисляет к разряду террористических, и утверждает, что полученное ими американское оружие впоследствии могло быть направлено против Турции.

Напомним, США собираются вывести войска из Сирии в срок от 60 до 100 дней, а сотрудников Госдепартамента эвакуируют из страны в течение 24 часов.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп приказал вывести американские войска из Сирии.

