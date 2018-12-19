Трамп приказал вывести американские войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на официальный источник, Пентагон пока не объявил об этом решении. В ведомстве сообщили, что продолжают работать с партнерами в Сирии без уточнения информации.

Сегодня же Трамп написал в Twitter, что США добились победы над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

«Мы победили ИГ в Сирии, что во время моего президентства было единственной причиной, по которой мы там находимся», — сообщил он.