В полпредстве Татарстана обсудили сотрудничество с ЦАР

Заместитель премьер-министра Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с представителями Центральноафриканской Республики.



Полномочное представительство посетили министр по развитию инфраструктуры Центральноафриканской Республики Койт Мишель и советник президента по экономике Уаллот Селестин-Люсиен, говорится в сообщении ведомства.

Они проявили интерес к машиностроительной технике на платформе «КАМАЗ», продукции Казанского вертолетного завода и технологиям по переработке нефти.

Министр Койт Мишель заявил о готовности посетить Татарстан для обсуждения вариантов двустороннего сотрудничества.

Ранее СМИ сообщили, что бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют предполагаемым хозяином ЧВК «Вагнера», в августе 2018 года присутствовал на встрече с лидерами центральноафриканских вооруженных группировок.

Отмечается, что структуры Пригожина стремятся «распространить российское влияние» на африканский континент.