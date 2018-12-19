В полпредстве Татарстана обсудили сотрудничество с ЦАР
Заместитель премьер-министра Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с представителями Центральноафриканской Республики.
Полномочное представительство посетили министр по развитию инфраструктуры Центральноафриканской Республики Койт Мишель и советник президента по экономике Уаллот Селестин-Люсиен, говорится в сообщении ведомства.
Они проявили интерес к машиностроительной технике на платформе «КАМАЗ», продукции Казанского вертолетного завода и технологиям по переработке нефти.
Министр Койт Мишель заявил о готовности посетить Татарстан для обсуждения вариантов двустороннего сотрудничества.
Ранее СМИ сообщили, что бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют предполагаемым хозяином ЧВК «Вагнера», в августе 2018 года присутствовал на встрече с лидерами центральноафриканских вооруженных группировок.
Отмечается, что структуры Пригожина стремятся «распространить российское влияние» на африканский континент.ОбществоВласть Татарстан
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