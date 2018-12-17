СМИ узнали о встрече Пригожина с лидерами вооруженных группировок ЦАР

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют предполагаемым хозяином ЧВК «Вагнера», в августе 2018 года присутствовал на встрече с лидерами центральноафриканских вооруженных группировок.

Встреча проходила в Хартуме (Судан) 27—28 августа, пишет Le Monde со ссылкой на неназванных участников этого саммита.

По итогам встречи была подписана декларация о создании центральноафриканского объединения оппозиции, которая будет добиваться устойчивого мира в Центральноафриканской республике (ЦАР). На встрече присутствовали организации, ранее входившие в альянс «Селека» и «Антибалака», а также представители от российской стороны, следует из сообщения МИД РФ.

Ранее СМИ сообщили, что структуры бизнесмена Евгения Пригожина стремятся «распространить российское влияние» на африканский континент. Напомним, Пригожина также заметили на переговорах министра обороны России Сергея Шойгу и верховного главнокомандующего Ливии маршала Халифа Хафтара.