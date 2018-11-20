СМИ раскрыли детали работы структур Пригожина в странах Африки

Структуры бизнесмена Евгения Пригожина стремятся «распространить российское влияние» на африканский континент.

Они предлагают услуги по обеспечению безопасности, вооружению и политическому консультированию руководству африканских государств в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие возможности, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.



Отмечается, что деятельность бизнесмена могла распространиться уже на десять стран, с которыми сотрудничают российские военные. Это Центральноафриканская Республика (ЦАР), Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик и Зимбабве.

Ранее Пригожина заметили на переговорах министра обороны России Сергея Шойгу и верховного главнокомандующего Ливии маршала Халифа Хафтара.