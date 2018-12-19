На дорогах Татарстана уменьшится количество камер видеофиксации
Начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов заявил, что в Татарстане сокращается количество камер видеонаблюдения.
«Дороги и так в этом смысле насыщенны. Часть камер устаревает, а новые не берем, поэтому количество сокращается», — пояснил Габдурахманов.
Он отметил, что камеры с федеральных дорог переходят на региональные, поэтому закупки камер не нужны. В настоящее время количество камер в Татарстане составляет порядка 1 100.
Ранее врио главы Башкортостана Радий Хабиров привел в пример Татарстан по количеству установленных камер фотовидеофиксации на дорогах.
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