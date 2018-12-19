На дорогах Татарстана уменьшится количество камер видеофиксации

Начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов заявил, что в Татарстане сокращается количество камер видеонаблюдения.

«Дороги и так в этом смысле насыщенны. Часть камер устаревает, а новые не берем, поэтому количество сокращается», — пояснил Габдурахманов.



Он отметил, что камеры с федеральных дорог переходят на региональные, поэтому закупки камер не нужны. В настоящее время количество камер в Татарстане составляет порядка 1 100.

Ранее врио главы Башкортостана Радий Хабиров привел в пример Татарстан по количеству установленных камер фотовидеофиксации на дорогах.

