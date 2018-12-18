Путин: выход США из договора по РСМД может обрушить «всю архитектуру безопасности» в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может привести к обрушению «всей архитектуры безопасности».

При этом глава государства уверен, что Вашингтон выходит из договора «под надуманным предлогом, а сами давно уже все нарушили».

Об этом Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, которое транслирует «РИА Новости».

Оценивая ДРСМД, президент заметил, что какими бы ни были претензии к этому соглашению, оно выполняет стабилизирующую роль, и ничто не мешает договориться о присоединении к договору других стран.

Он также добавил, что в ответ на действия США Россия примет дополнительные меры по укреплению безопасности.

Ранее США и НАТО выдвинули России ультиматум о выполнении ДРСМД. Альянс согласился с Вашингтоном, что это Россия нарушает договор. Этой осенью власти США заявили о намерении выйти из договора.



