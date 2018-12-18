Реконструкция Госдумы потребует 2 млрд рублей — СМИ

Управление делами президента России, согласно данным сайта Госзакупок, в конце ноября заключило соглашение о создании проекта реконструкции комплекса зданий Госдумы. Реконструкция комплекса зданий потребует из бюджета около 2 млрд рублей.



Первоначально реконструкция зданий Госдумы должна была начаться летом 2018 года, однако в июне ее отложили. Объем затрат сверх запланированных год назад 705 млн рублей официально не определен, пишет «Коммерсант».

Но исходя из роста заложенных в федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) средств на проектирование (150 млн руб.), обновление нижней палаты обойдется бюджету почти в 2 млрд рублей.

Отмечается, что задание на проектирование засекречено под грифом «для служебного пользования». По новому контракту в Госдуме также отремонтируют столовую на 162 места, ресторан на 200 мест и два кафе. Кроме того, переоснастят залы Госдумы, сети для видеоконференций, парламентское ТВ и спецсвязь.

Ранее сообщалось, что на ремонт Большого зала Госсовета Татарстана потратят 187 млн рублей.