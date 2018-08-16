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На ремонт Большого зала Госсовета Татарстана потратят 187 млн рублей

18:41, 16.08.2018
На ремонт Большого зала Госсовета Татарстана потратят 187 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Из бюджета республики выделят 187 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту в большом зале Госсовета Татарстана.

Согласно данным закупки, подрядчик должен отремонтировать сети инженерно-технического обеспечения, слаботочные сети и провести отделку стен, потолка, пола.

Работы планируется завершить до конца 2018 года, заявки на участие в аукционе принимаются до 31 августа 2018 года.

Ранее сообщалось, что на ремонт здания Казанского художественного училища выделят из бюджета республики около 140 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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