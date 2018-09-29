Власти Башкирии озвучили новые тарифы по сбору и вывозу мусора

В Башкирии власти обозначили размеры тарифов по вывозу мусора для населения, которые будут действовать с 2019 года.

По словам министра экологии республики Илдара Хадыева, если житель образует один кубометр в год, то это будет стоить 500 рублей. Соответственно, семья из четырех человек «будет платить двух тысяч рублей в год или 42 рубля на человека в месяц».

На данный момент цифры носят предварительный характер. Согласно подсчетам специалистов, у жителя многоквартирного дома производительность отходов достигает 2,3 кубометра мусора в год. Учитывая примерный тариф – это 1,15 тысяч рублей ежегодно или 96 рублей с человека. Жители домов производят 3,4 кубометра отходов в год. Согласно этому, общая сумма составит 142 рубля в месяц, пишет интернет-издание ProUfu.ru.

Закон о переходе на новую систему обращения с отходами вступит в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, ранее с территории у Голубых озер в Казани вывезли два КАМАЗа мусора.



