КНДР может отказаться от денуклеаризации из-за давления США

Пхеньян осудил США за наращивание политического и экономического давления на республику.

КНДР допустили, что могут навсегда отказаться от достигнутых ранее договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова.



«Если высокопоставленные представители американской администрации считают, что смогут заставить нас отказаться от ядерного оружия путем повышения интенсивности санкций, нажима и шумихи вокруг прав человека, то нет большей ошибки, чем эта», — передает ТАСС со ссылкой на Институт по делам США при МИД КНДР.

Ранее сообщалось, что КНДР начала подготовку полигона Пхунгери к иностранным проверкам.



Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что реализация достигнутых договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова уже началась.