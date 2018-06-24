Денуклеаризация Корейского полуострова уже начинается – США

Президент США Дональд Трамп заявил, что реализация достигнутых договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова уже начинается. О



Американский президент подчеркнул важность того, что «мы не видим, как над Японией летят северокорейские ракеты, не видим ядерных испытаний».

«Процесс уже начинается, и мы ведем с Северной Кореей дальнейшие переговоры. За последние семь месяцев не было ни одного ракетного испытания. Они производят демонтаж своих ядерных и ракетных полигонов, ликвидировали полигон, где осуществлялись испытания двигателей баллистических ракет. Все это происходит шаг за шагом»,— цитирует Трампа «Коммерсант».

По его словам, сложились «очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном».

«Он умный, жесткий переговорщик. Я думаю, он видит, что у Северной Кореи может быть замечательное будущее»,— добавил президент США.

Отмечается, что до его избрания создавалось впечатление, что США планируют начать войну с Северной Кореей, которая могла бы унести жизни 50 млн людей.

«Я думаю, что мы достигли великого прогресса. И это произошло гораздо быстрее, чем кто-либо мог подумать»,— отметил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что доверяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.