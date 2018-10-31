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КНДР начала подготовку полигона к иностранным проверкам

07:47, 31.10.2018
КНДР начала подготовку полигона к иностранным проверкам
Фото: pixabay.com

Секретарь Демократической партии Южной Кореи Ким Мин Ги сообщил на брифинге, что КНДР начала подготовку полигона Пхунгери к иностранным проверкам.

«В то время как Северная Корея в качестве инициативы по денуклеризации закрыла полигон Пхунгери и демонтировала часть объектов ракетного полигона Тончханни, замечена разведывательная деятельность и подготовка к посещению иностранной инспекционной группы», — приводит его слова агентство Ренхап.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что реализация достигнутых договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова уже началась. Перед этим северокорейский лидер Ким Чен Ын обещал уничтожить полигон по испытанию ракетных двигателей Сохэ.

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