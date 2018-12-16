Россия завершила проверку аэропортов курортных городов Египта – СМИ

Делегация российских экспертов по авиабезопасности завершила проверку аэропортов в египетских курортных городах Хургада и Шарм-эш-Шейх.



«Эксперты инспектировали все. Начиная от входа пассажиров в терминалы, досмотра багажа, ручной клади и до посадки в самолеты. Завершив инспекционную проверку, делегация сегодня улетела в Москву», — передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах Египта.

По его словам, эксперты по безопасности инспектировали все — от входа пассажиров в терминалы до посадки на самолеты.

Напомним, Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует рост цен на туры в Турцию до 30%. Параллельно стало известно об открытии «прямых рейсов в Египет», правда, прямые они только условно. Подробнее — в материале «Реального времени».