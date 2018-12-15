Россия разгромила Чехию в матче Еврохоккейтура
Сборная России обыграла национальную сборную Чехии в рамках второго этапа Еврохоккейтура в сезоне 2018/2019 — Кубка Первого канала.
Игра прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и закончилась со счетом 7:2 в пользу россиян. Удачными бросками отметились Василий Токранов (5-я минута), Николай Прохоркин (8-я), Кирилл Капризов (33-я), дубли реализовали Андрей Кузьменко (38-я и 43-я соответственно) и Андрей Локтионов (24-я и 57-я).
В составе чешской сборной дублем отметился Доминик Кубалик (6-я и 54-я).
Ранее Россия обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура со счетом 3:2.СпортХоккей
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