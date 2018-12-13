Россия по буллитам обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура

Сборная России обыграла национальную сборную Швеции в рамках второго этапа Еврохоккейтура в сезоне 2018/2019 — Кубка Первого канала.



Игра прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» и закончилась со счетом 3:2 в пользу россиян. Удачными бросками отметились Михаил Григоренко (44-я минута) и Владислав Гавриков (45-я), буллит реализовал Михаил Григоренко. В составе шведской сборной голы реализовали Том Нильссон (5-я), Клас Дальбек.

Ранее Россия обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура в Финляндии. Игра прошла в Хельсинки на «Хартвалл Арене» и закончилась со счетом 4:1 в пользу россиян.