Обманутые вкладчики провели митинг в парке имени Петрова в Казани
В Казани в парке имени Петрова прошел митинг вкладчиков, посвященный годовщине краха ПАО «Татфондбанк».
В акции приняли участие обманутые вкладчики проблемных банков и исполнительный директор Республиканского фонда поддержки (РФП) Рустем Ибрагимов.
Ранее обманутые вкладчики «ИнтехБанка» и «Татфондбанка» устроили одиночный пикет возле здания кабинета министров Татарстана. Напомним, РФП выплатил 968 организациям, состоящим в третьей очереди реестров требований кредиторов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», 177 млн рублей.Общество Татарстан
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