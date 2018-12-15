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Обманутые вкладчики провели митинг в парке имени Петрова в Казани

17:33, 15.12.2018
Обманутые вкладчики провели митинг в парке имени Петрова в Казани
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

В Казани в парке имени Петрова прошел митинг вкладчиков, посвященный годовщине краха ПАО «Татфондбанк».

В акции приняли участие обманутые вкладчики проблемных банков и исполнительный директор Республиканского фонда поддержки (РФП) Рустем Ибрагимов.

Ранее обманутые вкладчики «ИнтехБанка» и «Татфондбанка» устроили одиночный пикет возле здания кабинета министров Татарстана. Напомним, РФП выплатил 968 организациям, состоящим в третьей очереди реестров требований кредиторов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», 177 млн рублей.

Общество Татарстан
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