Обманутые вкладчики устроили одиночный пикет возле кабмина РТ

Обманутые вкладчики «Интехбанка» и «Татфондбанка» устроили одиночный пикет возле здания кабинета министров Татарстана, передает корреспондент «Реального времени».

Накануне Республиканский фонд поддержки (РФП) выплатил 968 организациям, состоящим в третьей очереди реестров требований кредиторов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», 177 млн рублей.

Всего в РФП поступило более 4,1 тыс. заявлений от клиентов банков, в том числе 2 722 — от юридических и 1 397 — от физических лиц.

Ранее стало известно, что в Казани с 25 мая по 25 июля ограничат проведение митингов, демонстраций, шествий и пикетов в связи с проведением в городе чемпионата мира по футболу.