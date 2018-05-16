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Обманутые вкладчики устроили одиночный пикет возле кабмина РТ

11:16, 16.05.2018 1
Обманутые вкладчики устроили одиночный пикет возле кабмина РТ
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

Обманутые вкладчики «Интехбанка» и «Татфондбанка» устроили одиночный пикет возле здания кабинета министров Татарстана, передает корреспондент «Реального времени».

Накануне Республиканский фонд поддержки (РФП) выплатил 968 организациям, состоящим в третьей очереди реестров требований кредиторов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», 177 млн рублей.

Всего в РФП поступило более 4,1 тыс. заявлений от клиентов банков, в том числе 2 722 — от юридических и 1 397 — от физических лиц.

Ранее стало известно, что в Казани с 25 мая по 25 июля ограничат проведение митингов, демонстраций, шествий и пикетов в связи с проведением в городе чемпионата мира по футболу.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:40
    и причем тут президент??? он что ли заставил отнести ваши деньги в эти банки?. сами же отнесли и положили под большие проценты. это же ясно когда большие проценты предлагают это обман. сами виноваты тут.
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