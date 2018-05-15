РФП выплатил вкладчикам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» 177 миллионов рублей

Республиканский фонд поддержки (РФП) выплатил 968 организациям, состоящим в третьей очереди реестров требований кредиторов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», 177 млн рублей.

Всего в РФП поступило более 4,1 тыс. заявлений от клиентов банков, в том числе 2 722 — от юридических и 1 397 — от физических лиц. Из них порядка 1,8 тыс. заявлений удовлетворяют условиям реализуемых на данный момент этапов поддержки. Общая сумма по этим заявлениям с учетом того, что максимальная сумма поддержки для льготных категорий граждан равна 500 тыс. рублей, может составить 375 млн рублей, сообщает пресс-служба РФП.

Ранее сообщалось, что «Татфондбанк» за март выплатил кредиторам 3,4 млрд рублей