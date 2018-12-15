Явлинский предрек 20 лет стагнации российской экономике

Лидер федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский считает, что российскую экономику ждет длительная стагнация, угрожающая благосостоянию страны.



«Все профессионалы, все специалисты прекрасно понимают, что экономика наша находится в глубокой застойной яме, что впереди у нас 20 лет стагнации. Судя по тому, что происходило в нашей экономике в последние пять лет, нас ожидает 20 лет стагнации, в лучшем случае», — цитирует «РИА Новости» Явлинского.

Явлинский выразил тревожность уровнем закредитованности, падением нормы сбережений и реальных доходов.

Ранее Банк России сообщил, что ожидает роста реальной заработной платы в РФ на 7-8% по итогам 2018 года.

