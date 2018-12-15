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Явлинский предрек 20 лет стагнации российской экономике

15:43, 15.12.2018
Явлинский предрек 20 лет стагнации российской экономике
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Лидер федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский считает, что российскую экономику ждет длительная стагнация, угрожающая благосостоянию страны.

«Все профессионалы, все специалисты прекрасно понимают, что экономика наша находится в глубокой застойной яме, что впереди у нас 20 лет стагнации. Судя по тому, что происходило в нашей экономике в последние пять лет, нас ожидает 20 лет стагнации, в лучшем случае», — цитирует «РИА Новости» Явлинского.

Явлинский выразил тревожность уровнем закредитованности, падением нормы сбережений и реальных доходов.

Ранее Банк России сообщил, что ожидает роста реальной заработной платы в РФ на 7-8% по итогам 2018 года.

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