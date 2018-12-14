Новости

21:54 МСК Все новости
Новости раздела

ЦБ: реальная заработная плата в России может вырасти на 7-8 процентов по итогам года

19:51, 14.12.2018 2
ЦБ: реальная заработная плата в России может вырасти на 7-8 процентов по итогам года
Фото: pixabay.com

Банк России ожидает роста реальной заработной платы в РФ (количество товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную заработную плату) по итогам 2018 года на 7-8%.

«Вместе с тем темп прироста реальных располагаемых денежных доходов населения (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции, — прим. ред.), по оценкам, окажется существенно более низким, что обусловлено динамикой доходов, не связанных с трудовой деятельностью и социальными трансфертами», — передает ТАСС.

Отмечается, что в lll квартале повышение трудовых компенсаций работников социальной сферы в рамках исполнения майских указов президента продолжило вносить положительный вклад в динамику заработной платы.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин зарабатывает менее 15 тыс. рублей в месяц. В 22 регионах страны этот показатель составляет более 33%. Татарстан по уровню зарплат находится на 40-й строчке рейтинга.

Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20:19
    Брехня
    Ответить
    Анонимно 21:16
    ЦБ решил сам доплачивать - вот и прогнозирует корзинку с едой...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты