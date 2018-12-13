Минстрой Татарстана опроверг информацию из соцсетей о «бешеных» тарифах за вывоз мусора

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана опровергли информацию из соцсетей о резком повышении тарифов на вывоз мусора.

«Это полностью недостоверная информация. Нет никакой организации «Спецавтобаза». Есть такая где-то на Урале, но у нас она заниматься вывозом отходов не будет. И тарифы еще не утверждены», — сообщила руководитель пресс-службы Минстроя РТ Гульназ Минниханова.

По данным Минстроя РТ, в соцсетях и мессенджерах распространяется сообщение, согласно которому услуга будет стоить от 160 до 320 рублей в месяц с человека.

«С 1 января во всех областях РФ стартует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Собирать и вывозить мусор будет региональный оператор (в восточных районах области это «Спецавтобаза») и его подрядные организации», — говорится в сообщении.

Напомним, что в восточных районах Татарстана генподрядчиком вывоза мусора выступает ООО «Гринта». Компания готова заплатить субподрядчику 2 млрд рублей.

В Башкирии установили тарифы на уровне 108—155 рублей в месяц с человека. Однако врио главы республики Радий Хабиров поручил их пересмотреть.