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Росстат повысил прогноз роста ВВП в третьем квартале

18:36, 12.12.2018
Росстат повысил прогноз роста ВВП в третьем квартале
Фото: pixabay.com

Росстат улучшил оценку роста ВВП России в третьем квартале 2018 года в годовом выражении до 1,5% с 1,3%.

При этом за январь — сентябрь 2018 года ВВП России вырос к январю — сентябрю 2017 года на 1,6%, а объем ВВП в текущих ценах составил 74 трлн рублей, говорится в материалах ведомства.

Объем ВВП России за третий квартал составил в текущих ценах 27 трлн рублей.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что темпы роста российской экономики в последнее десятилетие были самыми низкими со времен Второй мировой войны и не превышали 1%. В медленном росте ВВП Кудрин обвинил чиновников и госкомпании.

ЭкономикаФинансы
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