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Кудрин назвал чиновников и госкомпании виновными в медленном росте ВВП

13:36, 28.11.2018
Кудрин назвал чиновников и госкомпании виновными в медленном росте ВВП
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ответственность за недостаточные темпы роста экономики, производительности труда, инноваций, по его словам, в значительной степени лежит на чиновниках и госкомпаниях.

«Мы не помним, чтобы за невыполнение какого-либо крупного поставленного президентом показателя за предыдущий период кто-то был осужден, пострадал или был смещен со своих позиций. За результаты у нас еще не наступает ответственность», — цитирует Кудрина РБК.

Кроме того, по словам главы Счетной палаты, чиновники не знают и не умеют применять лучшие практики мира на практике.

Кудрин также обратил внимание на проблему доверия населения к власти. Глава Счетной палаты считает, что сейчас доверия недостаточно для проведения смелых структурных реформ.

Ранее Кудрин сообщил, что темпы роста российской экономики в последнее десятилетие не превышали 1%. По его словам, таких низких показателей не было со времен Второй мировой войны.

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