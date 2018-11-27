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Кудрин рассказал о попавшей в «застойную яму» экономике России

12:12, 27.11.2018
Кудрин рассказал о попавшей в «застойную яму» экономике России
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Темпы роста российской экономики в последнее десятилетие не превышали 1%. Таких низких показателей не было со времен Второй мировой войны.

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, страна попала «в серьезную застойную яму».

«Мы вообще последние десять лет живем с темпами роста 1%. Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше десяти лет с таким темпом роста — 1%, не было», — цитирует РБК Кудрина.

Потенциальные темпы роста российской экономики в настоящее время составляют примерно 1,6%, добавил он. Это ниже предыдущего прогноза в 1,8%.

ЭкономикаФинансы
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