Кудрин рассказал о попавшей в «застойную яму» экономике России

Темпы роста российской экономики в последнее десятилетие не превышали 1%. Таких низких показателей не было со времен Второй мировой войны.



По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, страна попала «в серьезную застойную яму».

«Мы вообще последние десять лет живем с темпами роста 1%. Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше десяти лет с таким темпом роста — 1%, не было», — цитирует РБК Кудрина.

Потенциальные темпы роста российской экономики в настоящее время составляют примерно 1,6%, добавил он. Это ниже предыдущего прогноза в 1,8%.