Замминистра культуры Татарстана возглавила Галерею современного искусства Изомузея

Первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Эльвира Камалова покинет должность. Она перейдет на пост директора Галереи современного искусства ГМИИ РТ.

О назначении Камаловой сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источники.

Камалова родилась в 1970 году. Окончила Казанскую консерваторию по специальности «музыковедение». Она работала в Министерстве культуры республики с 2015 года. До этого 10 лет работала в управлении культуры при кабмине РТ.

Напомним, что в начале декабря Галерея современного искусства ГМИИ РТ открылась после реставрации. Ранее директор Изомузея Розалия Нургалеева на онлайн-конференции в студии «Реального времени» обещала, что галерея откроется к 30 сентября, однако работы затянулись.