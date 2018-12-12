Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019—2020 годы

Сбербанк России ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019—2020 годы.

По данным кредитной организации, курс рубля в 2019—2020 годах будет на уровне 65—70 рублей за доллар, что хуже ожиданий стратегии до 2020 года. В отчете за второй квартал Сбербанк прогнозировал курс на уровне 66,5 рубля за доллар в 2019 году и 67 рублей в 2020 году, передает ТАСС.

Инфляция в России в 2019-2020 годах, по данным Сбербанка, ожидается на уровне 4—5%, что незначительно хуже ожиданий стратегии. Ранее банк предполагал инфляцию на уровне 4,4% в конце 2019 года и 4% в конце 2020 года.



Отметим, что по прогнозу «Центра развития» Высшей школы экономики курс рубля будет снижаться от 65,3 рубля за доллар на конец этого года до 74,9 рубля за доллар на конец 2024-го.