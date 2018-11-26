Эксперты спрогнозировали цену на нефть и курс рубля до 2024 года

«Центр развития» Высшей школы экономики опубликовал новый консенсус-прогноз по росту ВВП России, курсу рубля, ценам на нефть и другим показателям до 2024 года. В опросах приняли участие 25 прогнозистов крупных российских и зарубежных компаний и экспертных организаций (JP Morgan, ING Bank, «Альфа-Банк», Институт экономики РАН, «Экономическая экспертная группа» и др.).

Их обобщенные прогнозы по росту экономики оказались гораздо хуже базового сценария Минэкономразвития. Так, консенсус-прогноз предполагает, что России не удастся выйти на темпы роста выше 3%, как рассчитывают чиновники. Эксперты ждут, что рост ВВП с 2019 по 2024 годы будет составлять 1,4—1,8% с пиком в 2021 году.

Цены на нефть, по мнению экономистов, во все годы будут выше, чем ожидает Минэкономики. Например, на 2019 год среднюю стоимость барреля Urals они прогнозируют на уровне $67,2, тогда как чиновники ожидают $63,4 за баррель. Что касается курса рубля, то, согласно консенсус-прогнозу, он будет постепенно снижаться: от 65,3 руб./$ на конец этого года до 74,9 руб./$ на конец 2024-го.

«Наиболее заметно — следуя за фактической текущей динамикой — изменились прогнозы по ценам на нефть и курсу доллара, однако общая идея осталась прежней: эксперты ожидают постепенного снижения цен на нефть и столь же постепенного ослабления рубля», — отмечают авторы опроса.