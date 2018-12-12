Эксперт назвал движение «желтых жилетов» в Париже «небольшим восстанием»

Политолог Анри Жу назвал движение «желтых жилетов» во Франции небольшим социальным восстанием. По его словам, это не гражданская революция, как пишут многие.



«Да — это восстание, да – социальное. Но не массовое и не масштабное, каким его выставляют в других странах. И, уж тем более, не революция», — приводит слова эксперта «Политика сегодня».

По его словам, движение исчерпает себя и исчезнет, а проблемы останутся.

«Одни налоги понизили, а другие, например, за электричество подняли больше, чем вдвое. Вот и все. Тем временем, бунтующие кичатся успехами, а иностранная пресса пестрит заголовками, что Макрон пошел на уступки», — добавляет политолог.

Напомним, что с середины ноября во Франции проходят акции протеста против повышения цен на топливо. Число задержанных на акциях протеста «желтых жилетов» в Париже достигло 598 человек. Из-за протестов правительство Франции ввело мораторий на повышение цен на топливо на шесть месяцев.