Красногорские дачники подали иск против связанной с чиновниками управляющей компании

Дачники СНТ «Березка» в Московской области попросили Красногорский городской суд отменить право собственности компании «Виктори Эссет Менеджмент» на принадлежащие им участки.

Дело в том, что 13 участков земли юридически оказались одновременно принадлежащими дачникам и компании. Как пишет News.ru, к «Виктори Эссет Менеджмент» имеют косвенное отношение ряд бывших политиков, в том числе из правительства Бориса Ельцина.

Дачники потребовали установить границы принадлежащих им спорных участков в соответствии с их правом собственности. Отмечается, что компания уже пыталась через суд добиться сноса дачных домов как самостроя, но иск был отклонен.

Напомним, главой подмосковного Красногорска до назначения на пост врио Башкирии был Радий Хабиров.