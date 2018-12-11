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Минниханов обещал поддержать ПСО «Казань»

17:47, 11.12.2018 1
Минниханов обещал поддержать ПСО «Казань»
Фото: tatarstan.ru

Президент РТ Рустам Минниханов рассказал, что власти Татарстана поддержат производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань», выступающее подрядчиком «Роскосмоса» при строительстве космодрома Восточный.

«Вопрос, кто с кем должен работать, это вопрос «Роскосмоса». А мы поддерживаем… Мы все предприятия поддерживаем», — цитирует ТАСС Минниханова.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» обеспокоен финансовым состоянием ПСО «Казань». В госкорпорации могут рассмотреть вопрос об оперативной замене генподрядчика. Причиной стало определение Арбитражного суда Татарстана, принявшего 30 ноября заявление ФНС о признании ПСО «Казань» банкротом.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:16
    Кредиторы 1-й очереди Татфондбанка и Интехбанка также ждут поддержки и надеются на полный возврат своих денег! Конкурсной массы будет недостаточно, так как почти все крупные должники банкроты ! Верните деньги всем физ.лицам ! Созданный Правительством Республиканский Фонд поддержки не собирается всем пострадавшим вкладчикам полностью компенсировать их деньги !
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