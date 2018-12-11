Минниханов обещал поддержать ПСО «Казань»

Президент РТ Рустам Минниханов рассказал, что власти Татарстана поддержат производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань», выступающее подрядчиком «Роскосмоса» при строительстве космодрома Восточный.



«Вопрос, кто с кем должен работать, это вопрос «Роскосмоса». А мы поддерживаем… Мы все предприятия поддерживаем», — цитирует ТАСС Минниханова.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» обеспокоен финансовым состоянием ПСО «Казань». В госкорпорации могут рассмотреть вопрос об оперативной замене генподрядчика. Причиной стало определение Арбитражного суда Татарстана, принявшего 30 ноября заявление ФНС о признании ПСО «Казань» банкротом.