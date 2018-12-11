«Роскосмос» может заменить генподрядчика космодрома «Восточный» из-за проблем ПСО «Казань» — СМИ

Руководство «Роскосмоса» встревожено сложной финансовой ситуацией в производственно-строительном объединении (ПСО) «Казань» и может рассмотреть вопрос об оперативной замене генподрядчика.

Причиной для волнения руководства «Роскосмоса» стало определение Арбитражного суда Татарстана, принявшего 30 ноября заявление ФНС о признании ПСО «Казань» банкротом.

В «Роскосмосе» «Коммерсанту» официально подтвердили, что «финансовое состояние этой организации вызывает тревогу».



По словам источника газеты в «Роскосмосе», вчера представители ПСО дали объяснения, которые позволили «не прибегать к экстраординарным мерам». Он также сообщил, что если ситуация не исправится, то госкорпорация готова поставить вопрос об оперативной замене генподрядчика.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что «сейчас отставаний по графику нет, но непринятие мер к застройщику может создать дополнительные риски».



Ранее в ПСО «Казань» признали наличие задолженности перед налоговой инспекцией и пояснили, что она образовалась в связи с задержками выплат за строительство стадионов.

Пресс-секретарь компании Светлана Брайловская рассказала, что ПСО «Казань» договорилось о заключении мирового соглашения до введения процедуры наблюдения на предприятии.



В октябре «Роскосмос» и «ПСО «Казань» заключили контракт на строительство второго стартового комплекса на космодроме «Восточный» стоимостью 38,7 млрд рублей.