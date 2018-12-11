Основатель сети элитных фитнес-клубов в Саратове найден мертвым в своем кабинете

Следком проводит проверку по факту гибели 57-летнего учредителя сети фитнес-клубов Саратова.

По предварительным данным, вечером 10 декабря сотрудники спортивно-оздоровительного комплекса, расположенного на улице Вольской, услышали хлопок в одном из служебных помещений здания. Дверь была заперта изнутри.

Сотрудники охраны спортивного комплекса вскрыли дверь и обнаружили на полу в кабинете тело одного из учредителей. Рядом на столе находилось ружье, из которого, предположительно, был произведен выстрел.

По сообщениям местных СМИ, погибшим является учредитель сети фитнес-клубов, в том числе премиум-класса, Андрей Еремин. Следователи рассматривают суицид и неосторожное обращение с оружием в качестве основных версий гибели.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти мужчины, рассказали в СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, ранее в Перми в фитнес-центре скончался предприниматель. Его тело было обнаружено в турецкой бане.