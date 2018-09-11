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В Перми в фитнес-центре скончался предприниматель

10:23, 11.09.2018
В Перми в фитнес-центре скончался предприниматель
Фото: pixabay.com

В Перми во вторник утром, 11 сентября, скончался посетитель фитнес-центра.

Тело мужчины нашли в хамаме. По предварительной версии, после посещения бассейна от отправился в турецкую баню. Там его без сознания обнаружили сотрудники фитнес-центра. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть пермяка.

По информации интернет-портала «Вкурсе», мужчина являлся известным предпринимателем, юристом и заместителем начальника одного из отделов краевой контрольно-счетной палаты. Причина смерти – остановка сердца.

Напомним, ранее на 34-м году ушел из жизни пермский уличный художник Александр Жунев.

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