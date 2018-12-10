Застрявшие в Китае туристы вернутся в Казань 11 декабря

Российские туристы, ожидающие вылета на китайском острове Хайнань, вернутся в Казань во вторник.



«От авиакомпании пришла заявка на выполнение рейса Хайкоу — Казань. Прилет ожидается в 15.25 мск 11 декабря», — сообщили «Реальному времени» в Госкомитете РТ по туризму.

Ранее сообщалось, что казанцы первыми отправятся с острова домой. Напомним, всего из республики на Хайнань вылетели 550 человек, из них 369 в настоящее время ожидают вылета в Казань.

Напомним, авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу с 7 декабря из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Сообщается, что долги за ранее выполненные рейсы в Китай превысили $2,3 млн. Подробно — в материале «Реального времени».