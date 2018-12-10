Средняя ставка по вкладам физлиц продолжает расти

В октябре средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц (без учета Сбербанка) продолжила расти. За месяц ставки увеличились по большинству видов депозитов, кроме депозитов «до востребования», следует из данных Центробанка.

Так, по вкладам сроком до 1 года средняя ставка увеличилась на 0,24 процентного пункта — до 6,12%; по долгосрочным вкладам рост составил 0,49 процентного пункта — до 6,62%.

Динамика ставок по привлеченным средствам юридических лиц была разнонаправленной: ставки депозитов до 1 года увеличились на 0,18 процентного пункта, тогда как долгосрочных депозитов — несущественно снизились.

В последние месяцы на фоне ослабления рубля и оттока вкладов многие крупные кредитные организации стали привлекать клиентов, увеличивая ставки депозитов. ВТБ в ноябре повысил максимальную доходность розничных продуктов до 8%, банк ФК «Открытие» повысил ставки на 0,5—0,7 процентного пункта и также увеличил максимальную доходность до 7,25%. В «Бинбанке» ставки по всей основной линейке выросли на 0,2 процентного пункта.

В результате средняя максимальная ставка рублевых вкладов (рассчитывается ЦБ по 10 крупнейшим банкам) выросла с 6,6% в начале сентября до 7,3% во второй декаде ноября.