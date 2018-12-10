Руководитель Росмолодежи о современной музыке: «Ничего запрещать нельзя»

Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев высказался категорически против запретов концертов современных исполнителей.

«Ничего запрещать нельзя. Вообще, запрещать что-либо молодым людям, мне кажется, противоестественно, если только это действительно не выходит за рамки требований нашего закона», — ответил на вопрос «Реального времени» Бугаев на пресс-подходе перед итоговым совещанием руководителей органов по делам молодежи со всей России, проходящим в Казани.

По его мнению, с молодежью нужно разговаривать на понятном ей языке.

«А в запретительных мерах кроется двойное дно. Все, что мы запрещаем, мы, как правило, еще и рекламируем. Запретный плод, как известно, сладок. Мы не должны запрещать, мы должны делать так, чтобы наши принципы, убеждения, наши основы воспитательной работы были ясны, понятны и доходчивы молодым людям. Мы должны сами работать с сообществами, в том числе с сообществами любителей современной музыки», — отметил руководитель Росмолодежи.

Напомним, что за последнее время несколько молодых музыкальных групп и исполнителей столкнулись с волной запретов их выступлений. Рэпер Хаски был задержан в Краснодаре. В Казани, Перми и Нижнем Новгороде отменялись концерты группы IC3PEAK. Также срывались выступления группы «Френдзона».