Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах, в том числе в Нижнем Новгороде и Саратове

Фото: скриншот

Рэпер Дмитрий Кузнецов, известный как Хаски, отменил свои концерты в Нижнем Новгороде и Саратове, а также в Вологде, Ярославле, Волгограде и Иваново.

«Столкнувшись с миллиардом трудностей, давлением понятно кого и собственной усталостью от процесса, мы не можем провести большинство из оставшихся концертов в те даты, которые у нас есть. Забукировать другие даты в этом году мы не можем — они все заняты. Так что Вологда, Ярославль, Нижний, Волгоград, Саратов, Иваново — увидимся в следующий раз», — написал он в «ВКонтакте».

Ранее Первомайский районный суд Краснодара отменил решение об аресте рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски. 22 ноября он был арестован на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, что арест музыканта отменили после вмешательства чиновников из администрации президента.

Музыкант позже пообещал передать собранные для него деньги правозащитникам и музыкантам.