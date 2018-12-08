Группа «Френдзона» отменила выступление в Нижнем Новгороде
Группа «Френдзона» отменила концерт в Нижнем Новгороде, который должен был состояться в пятницу, 7 декабря.
На странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что «в связи со всеми известными причинами» выступление переносится на весну. Билеты, купленные на декабрьский концерт, будут действительны в следующем году.
По информации РЕН ТВ, отмена концерта группы «Френдзона» не связана с «запретами» или гонениями на музыкантов. Шоу было отменено из-за того, что организаторы не смогли продать необходимого количества билетов. На выступление было реализовано 150 из 450 билетов.
Стоит отметить, что до этого концерты коллектива были отменены в Кемерове, Красноярске и Ярославле.
Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента РФ недовольна отменами рэп-концертов и гонениями на исполнителей.Общество
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