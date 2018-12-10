В 70% регионов России доходы населения продолжают падать

Несмотря на то, что в целом по стране затяжное падение реальных доходов граждан в начале этого года прекратилось, большинство регионов по-прежнему показывают отрицательную динамику. Об этом говорится в статье экономиста Натальи Зубаревич, опубликованной в «Мониторинге экономической ситуации».

По подсчетам Зубаревич, в январе — сентябре 2018-го падение реальных доходов населения наблюдалось в ¾ субъектов РФ. Регионов, где доходы сократились, по итогам трех кварталов оказалось 61, тогда как в январе — мае было меньше: 46.

Значительнее всего доходы сократились в Новгородской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Магаданской областях и на Чукотке (-6—9%). Напротив, самый быстрый рост зафиксирован в Севастополе и в Республике Крым, что было обусловлено увеличением объема федеральных трансфертов.

Кроме того, в 47 субъектах Федерации произошел спад в жилищном строительстве. Сильнее всего это затронуло Северо-Западный федеральный округ (-9%) и Дальний Восток (-8%).

При этом ситуация с консолидированными бюджетами регионов улучшилась: как ранее писало «Реальное время», их общий профицит за 9 месяцев составил 754 млрд рублей, а количество субъектов с дефицитными бюджетами за год снизилось почти вдвое — до 16.