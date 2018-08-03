Нищающая Россия. Как Москва и Татарстан создали видимость роста доходов в регионах

Фото: Антон Журавлев

Наметившийся в начале 2018 года рост реальных располагаемых доходов (РРД) населения многие восприняли как признак окончательной победы над кризисом. Но все оказалось не так просто: главным источником положительной статистики были предвыборное выплаты бюджетникам, а драйверами общего роста стали всего несколько регионов. При этом на большей части территории страны кризис не прекратился. Подробнее — в материале «Реального времени».

Выборы подстегнули доходы

Январь 2018 года был своеобразной межой — месяцем, когда, наконец, прекратилось падение реальных доходов россиян: они не выросли, но практически впервые за несколько лет и не снизились ни на десятую процента. В следующие месяцы Росстат начал фиксировать рост доходов, в результате за первое полугодие они увеличились на 2,6% в годовом выражении. Правда, с учетом 5 тыс. рублей, которые выплатили всем пенсионерам в январе прошлого года, рост был немного слабее — 1,6%.

Начиная с ноября 2014 года реальные доходы населения падали 26 месяцев подряд, а в целом этот тренд сохранялся 38 месяцев (кроме двух исключений в 2017 году: в январе РРД выросли на 8,1%, в июне динамика была нулевой). Поэтому кому-то январский перелом ситуации с доходами казался маркером того, что самое тяжелое социальное последствие кризиса преодолено.

Однако Наталья Зубаревич из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС утверждает, что все не так просто; по ее словам, «для значительной части населения страны кризисный спад доходов еще не закончился». В последнем выпуске «Мониторинга экономической ситуации» Зубаревич пишет, что источником позитивной статистики по доходам были дополнительные выплаты бюджетникам перед президентскими выборами, благодаря которым реальные зарплаты в I квартале выросли на 9,5%, а также индексация пенсий в начале года. Вскоре после выборов динамика зарплат замедлилась, а рост РРД почти прекратился (+0,3% в мае и +0,2% в июне по сравнению с теми же прошлогодними месяцами).

Кроме того, общероссийский рост реальных доходов обеспечили в основном несколько регионов — Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Тюменская область; в то же время на большей части территории страны доходы граждан продолжали снижаться.

46 регионов продолжают беднеть

Действительно, согласно Росстату, по итогам января — мая реальные доходы упали в 46 субъектах РФ из 85 и в трех федеральных округах — Северо-Кавказском, Уральском и Дальневосточном. Самая драматичная ситуация была в Магаданской области (-11,4% в годовом выражении), а также в Вологодской (-6,6%), Ивановской (-6,4%), Костромской (-5,7%) областях и Республике Коми (-5,6%).

Среди регионов, которые были упомянуты в качестве драйверов, быстрее всего РРД росли в Санкт-Петербурге — на 4,5% по сравнению с январем — маем 2017-го. В Татарстане рост составил 3%, в Москве — 1,6%, в Тюменской области — 0,7% (но без учета автономных округов — 3,9%).

«Региональная динамика по разным социально-экономическим индикаторам сильно различается, а по доходам населения к тому же не очень достоверна, — отмечает Зубаревич. — Но все же более устойчиво развивающимися можно считать Москву и Ямало-Ненецкий АО, Санкт-Петербург, Татарстан, Тюменскую, Воронежскую, Белгородскую, Московскую и Ростовскую области. Среди них преобладают развитые территории с более качественным управлением».

Комплексные экономические индикаторы показывают, что ситуация в регионах медленно, но оживляется — по многим показателям падение начало прекращаться еще в 2016 году, рассказывает Степан Земцов из Института прикладных экономических исследований. Что касается реальных доходов, в большинстве регионов они снижаются уже несколько лет, и существенных сдвигов пока не видно. Рост, если и происходит, то за счет большого бюджетного сектора или разовых надбавок к пенсиям — а в следующем квартале мы видим обратный отскок.

«Объективных предпосылок к долгосрочному росту доходов я лично не вижу. За счет чего они могут расти? Экономический рост все еще очень слабый, структура экономики не изменилась, и мы по-прежнему сильно зависим от цен на энергоресурсы, — рассуждает Земцов. — А если думать в глобальном масштабе, мы входим в цикл смены технологических укладов. Как известно, на этом этапе стоимость природных ресурсов снижается».

Бюджеты и бюджетники

Состояние региональных бюджетов улучшалось с прошлого года, в 2018-м этот процесс продолжился. По завершению первых 5 месяцев лишь в одном регионе — богатой Сахалинской области — доходы консолидированного бюджета сократились из-за перераспределения значительной части налога на прибыль в пользу федерального центра. В целом доходы бюджетов выросли на 10% к январю — маю 2017-го, и это самые высокие темпы с 2011 года, говорится в мониторинге.

Лучше всего дела шли у Севастополя, чьи доходы выросли сразу на 44% за счет увеличения федеральных трансфертов в 2,2 раза. Доходные части бюджетов Ханты-Мансийского АО, Якутии и Тюменской области выросли на 29—38% — но это уже эффект низкой базы прошлого года.

Благодаря дополнительным выплатам зарплат во исполнение «майских указов» на 13% увеличились поступления подоходного налога — такой динамики не было с 2008 года.

Пожалуй, главной причиной роста бюджетных доходов была необходимость повышать зарплаты в бюджетном секторе — повышение как раз пришлось на начало года, говорит экономист и регионовед Владимир Климанов. Это сыграло основную роль, так как бюджеты сильно зависят от налога на доходы физических лиц. Поддержать бюджеты мог и рост поступлений налога на прибыль на фоне высоких цен на нефть и некоторого оживления в коммерческом секторе.



Одновременно увеличивались и расходы — на 9% к аналогичному прошлогоднему периоду. Перед выборами регионы всегда наращивают социальные расходы, что произошло и в этот раз, объясняет Зубаревич. Быстрее всего росли расходы на культуру (19%) и здравоохранение (14%), траты на образование и социальную политику повысились на 9%.