В России сократилось количество регионов с дефицитными бюджетами

Общий профицит консолидированных бюджетов регионов РФ за 9 месяцев 2018 года составил 754 млрд рублей. С дефицитом в 27 млрд были исполнены бюджеты лишь 16 субъектов (годом ранее — 31). Об этом сообщается в материалах Минфина России.

Суммарные доходы регионов в январе—сентябре составили 8,5 трлн рублей, увеличившись на 12% в годовом выражении. Поступления налоговых и неналоговых доходов тоже выросли на 12% и достигли 7,1 трлн рублей. Рост сборов налога на прибыль составил 15% (объем — 2,2 трлн), поступления НДФЛ выросли на 12% (до 2,5 трлн).

Увеличился также объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета — он составил 1,3 трлн рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений в структуре региональных доходов составляет 15%.

Расходы консолидированных бюджетов относительно 9 месяцев прошлого года выросли на 9%, или на 642 млрд рублей.

Как ранее писало «Реальное время», совокупный объем госдолга регионов с начала 2018 года по 1 ноября сократился на 184,6 млрд рублей — до 2,1 трлн рублей.

