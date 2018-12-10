10-летний школьник, пропавший в ноябре, обнаружен убитым в Оренбургской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 10-летнего Данилы Казакова в Оренбургской области.

Сообщение о пропаже ребенка, проживающего в селе Чапаевское Сакмарского района, поступило в правоохранительные органы 19 ноября. Ребенка искали спасатели, военнослужащие, сотрудники районной администрации, волонтеры, местные жители, а также дальнобойщики.

В итоге тело мальчика было обнаружено на территории области. В ходе следственных мероприятий удалось установить личность предполагаемого убийцы, сообщили в региональном СУ СКР.

По предварительным данным, ребенка мог убить 15-летний друг Данилы. Поздно вечером ребята пошли гулять на кладбище. Между школьниками вспыхнул конфликт, в ходе которого девятиклассник забил до смерти товарища, пишет Bashnews.

Расследование уголовного дела взял на личный контроль руководитель следственного управления по Оренбургской области. В настоящее время выясняются все детали произошедшего.

Напомним, ранее в Свердловской области школьник застрелил сверстника из ружья.