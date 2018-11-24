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Происшествия

В Свердловской области школьник застрелил сверстника из ружья

14:52, 24.11.2018
В Свердловской области школьник застрелил сверстника из ружья
Фото: pixabay.com

В поселке Верхняя Синячиха Свердловской области 13-летний школьник по время перепалки застрелил 12-летнего сверстника из ружья. Последний умер до приезда скорой помощи.

Как пишет ТАСС со ссылкой на администрацию поселка, инцидент произошел в квартире пятиэтажного дома. Ружье принадлежало дедушке школьника.

Следком уже возбудил уголовное дело, на данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении «целого ряда» нападений на российские школы в октябре после массового убийства в колледже в Керчи.


Происшествия
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