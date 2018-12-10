Зимой в Казани будут работать 18 катков и 7 освещенных лыжных трасс

В зимнем сезоне 2018 — 2019 года в Казани будет организована работа 18 катков с пунктами проката более 3 500 пар коньков и семь освещенных лыжных трасс. Об этом рассказала председатель Комитета физической культуры и спорта города Светлана Вострикова.

Среди работающих открытых катков она назвала СК «Мотор», Центр хоккея на траве, на улице Дубравной и на Кремлевской набережной.

В ближайшее время также откроются катки на стадионе «Тасма», на Казанском ипподроме и на базе отдыха «Солнечный» в Залесном. На Черном озере каток площадью 6,5 тыс. кв. метров откроется 14 декабря.

Кроме того, в Казани будут работать 77 пластиковых хоккейных коробок. На данный момент лед залит на 64 площадках, передает корреспондент «Реального времени» с «делового понедельника» в мэрии города.

Взять напрокат лыжи можно будет на 12 лыжных базах. 16 декабря на Центральном стадионе также откроется новая лыжная трасса на 400 метров. Сейчас она работает в тестовом режиме. Всего в Казани будет работать семь освещенных лыжных трасс.

Напомним, что 1 декабря на Кремлевской набережной Казани открылся самый длинный каток в Европе. Его протяженность составляет 1 км.

