1 декабря в Казани откроется самый длинный каток в Европе

1 декабря на Кремлевской набережной Казани откроется самый длинный каток в Европе — его протяженность составит 1 км.

В день открытия катка выступят звезды татарской эстрады Гульназ Сафарова и Ильсия Бадретдинова, сообщили в пресс-службе общественного пространства.



Каток будет работать в будние дни с 16.00 до 22.00, в выходные — с 12.00 до 22.00.

Ранее сообщалось, что встреча нового, 2019 года в Казани будет организована в двух парках — у центральной елки Центра семьи «Казан», где будет построен ледовый городок и организована новогодняя ярмарка, а также на катке в парке «Черное озеро».

С 20 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в Казани предполагается провести более 250 мероприятий на территории 18 общественных пространств города.