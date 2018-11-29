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1 декабря в Казани откроется самый длинный каток в Европе

19:32, 29.11.2018 1
1 декабря в Казани откроется самый длинный каток в Европе
Фото: vk.com/kremlinnab

1 декабря на Кремлевской набережной Казани откроется самый длинный каток в Европе — его протяженность составит 1 км.

В день открытия катка выступят звезды татарской эстрады Гульназ Сафарова и Ильсия Бадретдинова, сообщили в пресс-службе общественного пространства.

Каток будет работать в будние дни с 16.00 до 22.00, в выходные — с 12.00 до 22.00.

Ранее сообщалось, что встреча нового, 2019 года в Казани будет организована в двух парках — у центральной елки Центра семьи «Казан», где будет построен ледовый городок и организована новогодняя ярмарка, а также на катке в парке «Черное озеро».

С 20 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в Казани предполагается провести более 250 мероприятий на территории 18 общественных пространств города.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:20
    Ну что ж, ожидаем на будущий год в Казани проведение этапа Гран-При Ростелеком? Или весь интерес к конькам в этой республике-самые длинные катки и алиназагитованашазвезда?
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